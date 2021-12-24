Мантуров сообщил о возможном открытии производства автомобилей на петербургском заводе Toyota

Пока неизвестно, какие именно машины планируют выпускать на производстве.

Завод Toyota в Северной столице может ожидать перезапуск по аналогии с предприятием, принадлежавшим концерну Nissan. Об этом заявил вице-премьер РФ глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью ТАСС.

На данный момент завод находится в состоянии консервации. Решение о его дальнейшей деятельности, по словам Мантурова, находится "на выходе". Пока достоверно неизвестно, какие именно машины планируют выпускать на производстве.

Добавим, что выпуск автомобилей Lada на бывшем заводе Nissan стартует во второй половине следующего года.

Ранее мы сообщили о том, что в 2023 году 10 тыс. автомобилей LADA выпустят на бывшем заводе Nissan в Петербурге.

Фото: Piter.TV