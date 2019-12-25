Завод "Севкабель" собираются ликвидировать

В этом случае без работы останутся 500 человек.

В Петербурге могут ликвидировать первый в России кабельный завод "Севкабель". "Фонтанка" заметила сверхкредиты, полученные под "Севкабель", а управляющая предприятием компания в недоумении. ПАО Национальный Банк "Траст" подало в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти иск о банкротстве предприятия.

Согласно аудиторскому отчету британской компании Ernst&Young за прошлый год "Севкабель" заработал 620 миллионов рублей. При этом бывший гендиректор Сергей Ярмилко заявил, что проблему можно было решить иначе, сам он находится в недомуении от решения собственника обанкротить предприятие.

В случае ликвидации завода безработными останутся 500 человек.

Фото: ВК/ СЕВКАБЕЛЬ | SEVCABLE