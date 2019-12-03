В Зеленогорске завершили ремонт тротуаров

Ремонт проводили на улице Мира, которая соединяет Зеленогорское и Приморское шоссе.

В четверг, 17 ноября, на улице Мира в Зеленогорске сообщили о завершении работы по ремонту. Об этом сообщили в Смольном.

АО "ВАД" начала работы 26 октября и уложилась в три недели. Несмотря на ремонт, ограничения для движения автотранспорта не вводили, потому как подрядчик менял асфальт только на тротуарах и на остановках общественного транспорта. Всего заасфальтировали 0,8 тыс. "квадратов", а стоимость контракта оценили в 3,5 млн рублей.

Ремонтные работы на улице Мира стали 34-ми по счету в нацпроекте "Безопасные качественные дороги", который предполагает ремонт 40 объектов в этом году. В ноябре и начале декабре должны завершить ремонт еще шести дорог.

Фото: Piter.tv