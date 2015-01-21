Завершён первый этап возведения путепровода для трамвайной линии "Славянка"

За один час металлоконструкции будут надвигаться на расстояние около двух метров.

Завершился первый этап надвижки путепровода трамвайной линии "Славянка" через Московское шоссе, железнодорожные пути Южного полукольца Октябрьской железной дороги и КАД.

Как пишет комитет по инвестициям Санкт-Петербурга, в ночь с 1 на 2 ноября будет полностью перекрываться движение по съезду с Московского шоссе по направлению от станции "Звёздная" на внутреннее кольцо Кольцевой автодороги.

За один час металлоконструкции будут надвигаться на расстояние около двух метров. Плановое расстояние прохождения за сутки составляет 12 метров.

Ранее Piter.TV сообщал, что съёмки фильма ограничат движение по Благовещенскому мосту.

Фото: Piter.TV