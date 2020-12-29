Волонтеры спасли собаку, застрявшую на льдине в Кронштадте

Пес оказался в 5 метрах от берега, около сухогруза на одном из причалов.

Специалисты центра "Кошкиспас" помогли выбраться собаке, застрявшей на льдине в Кронштадте. Без помощи волонтеров животное могло погибнуть.

Как рассказали волонтеры, пес находился в 5 метрах от берега, около сухогруза на одном из причалов. После нескольких попыток самостоятельно выбраться из ледяной ловушки, собака просто села, дожидаясь помощи.

Спасательная операция длилась около шести минут, но была крайне опасной. Волонтерам пришлось ползти по хрупкому льду и брать животное на руки. После пса отогрели в машине, накормили и нашли его хозяев.

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Видео: ВКонтакте / КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО Экстремум