Застройщик проигнорировал запрет на стройку дома на территории Пулсковской обсерватории

Активисты обнаружили, что застройщик проигнорировал решения суда и продолжает незаконную стройку, объяснив это работами по консервации здания.

23 декабря представители общественных организаций "Живой город", "Красивый Петербург" и "Охтинская дуга", а также активные жители города посетили территорию вокруг Пулковской обсерватории. Предпосылкой к этому стала подозрительная активность застройщика, которому Куйбышевский районный суд запретил строительство на данном участке.

Сообщается, что активисты зафиксировали на месте 3 рабочих крана, а также на территорию регулярно заезжают бетоновозы. На стройке присутствует пара сотня рабочих. Как оказалось, компания Setl City продолжает возведение дома в прежних темпах.

ЖК "Планетоград" таким образом решили готовять к консервации. В планах застройщика достроить незаконный четвертый и пятый этаж, после чего они будут ждать разрешения на стройку.

Общественники отправились в 51 отдел полиции и написали заявление о продолжении работ, запрещенных по решению суда.

Ранее сообщалось, что 14 декабря Куйбышевский районный суд приостановил действие разрешения на строительство первой очереди жилого дома на защитной зоне Пулковской обсерватории.

Фото: "Красивый Петербург"