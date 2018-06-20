Заслуженный тренер Герман Зонин отметил 70-летний юбилей свадьбы

Герман Семенович и Нина Максимовна считают, что секрет счастливых отношений состоит в умении находить общий язык и прощать, во взаимном доверии и здоровом образе жизни.

Благодатную свадьбу – 70-летие семейной жизни отмечает заслуженный тренер СССР, бывший главный тренер ФК "Зенит" Герман Зонин. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Герман Семенович и Нина Максимовна поженились 11 марта 1949 года в городе Казани. В том же году переехали в Ленинград. Как вспоминают супруги, поженились они спонтанно, просто гуляли по городу, а когда проходили мимо ЗАГСа, решили подать заявление. А в итоге сразу и расписались там. Герман Семенович и Нина Максимовна считают, что секрет счастливых отношений состоит в умении находить общий язык и прощать, во взаимном доверии и здоровом образе жизни. Кстати, они до сих пор каждое утро начинают с зарядки.

Герман Зонин один из первых в СССР применил научный подход для подготовки футболистов. Он тренировал их, сделав ставку на атлетизм, морально-волевые качества и выносливость. В свое время он тренировал воронежский "Факел", сборную Бирмы, команду Луганска "Заря", с 1973 по 1977 год он являлся тренером ленинградского "Зенита". Долгое время работал на кафедре футбола Института физической культуры им. П.Ф. Лесгафта.

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Фото: пресс-служба Смольного