Заседание Экспертного совета XVII конкурса "Доверие потребителя" прошло в СПбГАСУ

На суд экспертов были представлены результаты исследований "тайный покупатель" по оценке работы отделов продаж компаний, проведенных СПбГАСУ и маркетологами агентств, а также выводы экспертов по итогам объездов объектов.

Заседание Экспертного совета XVII конкурса "Доверие потребителя" состоялось на прошлой неделе в СПбГАСУ. В ходе заседания 65 финалистов в 20-ти номинациях выступили с презентациями своих компаний и проектов и ответили на вопросы 45-ти экспертов. Об этом рассказал портал "Строительный Петербург".

На суд экспертов были представлены результаты исследований "тайный покупатель" по оценке работы отделов продаж компаний, проведенных СПбГАСУ и маркетологами агентств, а также выводы экспертов по итогам объездов объектов.

Победители будут выбраны на основе суммы голосов, отданных потребителями, независимым консультантом и экспертами.

Победители XVII конкурса "Доверие потребителя" будут названы на торжественной церемонии, которая состоится 27 февраля 2025 года.

Фото: портал "Строительный Петербург"