Защитники парка на Смоленке потребовали проверить статус застройщика

С такой же просьбой депутат Марина Шишкина обратилась к губернатору Георгию Полтавченко и к прокурору Петербурга Сергею Литвиненко.

Жители Васильевского острова и глава местного отделения партии "Справедливая Россия" Марина Шишкина обратились в УФАС с просьбой проверить законность присвоения земли, отведённой для строительства гостиницы. Об этом корреспондентам Piter.TV сообщила активистка Ольга Неупокоева.

ООО "Новые территории девелопмент" планирует возвести в устье реки Смоленки гостиничный комплекс. Госстройнадзор 20 июня выдал компании разрешение на строительство. Однако местные жители давно протестуют против застройки этого участка земли с видом на Финский залив. Петербуржцы хотели бы видеть там большой парк.

Активисты просят УФАС проверить законность действий строительной компании. С такой же просьбой депутат Марина Шишкина обратилась к губернатору Георгию Полтавченко и к прокурору Петербурга Сергею Литвиненко. Законодатель сообщила, что ООО "Новые территории девелопмент" не имеют опыт реализации подобных проектов. Шишкиной также удалось выяснить, что компания была создана менее чем за четыре месяца до присвоения статуса стратегического инвестора. Кроме того, ООО "НТД" является микропредприятием, не соответствующим требованиям закона о стратегических инвесторах.

Жители города стоят насмерть против уничтожения одного из последних зеленых пятен на Васильевском острове, но городские власти вопреки логике, правам граждан и зачастую нормам закона продолжают настаивать на уничтожении естественного природного уголка. Статус застройщика ООО НТД в качестве стратегического инвестора очевидно не бесспорен. Думаю, если губернатор, прокурор и глава УФАС не согласятся в этом с василеостровцами, следующим шагом защитников парка на Смоленке будет попытка оспорить этот статус в суде. Марина Шишкина, глава Санкт-Петербургского регионального отделения партии "Справедливая Россия".

В своем обращении Марина Шишкина также попросила губернатора об отмене постановления о строительстве гостиницы.

Фото: Парк на Смоленке / ВК.