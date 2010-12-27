Активисты хотят устроить референдум в защиту парка Интернационалистов

Активисты делают все, чтобы не допустить строительство ТЦ на парковой территории.

Неравнодушные жители Санкт-Петербурга хотят провести референдум в поддержку против застройки территории парка Интернационалистов. Об этом 27 марта активисты сообщают в своей официальной группе "ВКонтакте".

14 апреля в 14:00 представители инициативной группы хотят организовать в парке Интернационалистов сбор подписей, чтобы не допустить строительства на его территории торгового центра.

Стоит отметить, что активистам необходимо собрать 300 подписей, так как после попытки устроить городское голосование по поводу передачи РПЦ Исаакиевского собора, процедуру усложнили. До этого достаточно было 20 человек.

За время компании инициативной группа "Защитим парк Интернационалистов" жители Купчино написали почти 10 тысяч обращений в различные органы власти. Петербуржцы даже выступали с предложением предоставить инвестору альтернативный участок. Однако Полтавченко сказал, что эта земля понадобится для нужд Олимпиады 2032 или 2036.

Поэтому мы просим петербуржцев поддержать нашу инициативу, и принять участие в формировании и собрании инициативной группы по подготовке к референдуму, а затем и в самом голосовании в защиту парка Интернационалистов от застройки. Подобная беда может затронуть любой район Санкт-Петербурга. Движение "Защитим парк Интернационалистов"

Чтобы стать участником инициативной группы необходимо заполнить вот эту форму.

Фото: ВКонтакте / "Защитим парк Интернационалистов"