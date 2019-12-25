Выплаты направят до 22 ноября.

В четверг, 14 октября, глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что защитники блокадного Ленинграда получат по 50 тысяч рублей к годовщине открытия Дороги жизни. Заявление чиновник сделал на заседании кабинета министров РФ.

По словам главы кабмина, выплату направят до 22 ноября тем, кого наградили медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда". Таким образом, деньги получат более 75 тыс. человек.

Помимо этого на заседании Мишустин назвал поддержку семей приоритетом правительства.

Фото и видео: Правительство России