Сердючка в слезах сбежала с украинского проекта "Х-Фактор"

Певец признался, что чувствует себя "пустым".

Во вторниК, 26 ноября, стало известно о том, что певец Андрей Данилко покинул 10-й сезон украинского проекта "Х-Фактор". Шоумен сделал это со слезами на глазах.

Известно, что в 11 выпуске наставнику досталась категория "Группы". Данилко не смог сделать выбор между участниками.

"Думаю, что будет честнее, если я этот проект покину. Потому-что может быть появится какой-нибудь наставник, который вам поможет", —заявила Сердючка.

Данилко заявил, что чувствует себя "пустым". После он расплакался, положил микрофон и ушёл.

Отмечается, что остальные судьи прибывали в шоке. Для них такой поворот стал полной неожиданностью. Однако, шоу продолжилось.

Ранее мы сообщали о том, что Шнуров спровоцировал скандал вокруг "Голоса".

Видео:Х-фактор/YouTube