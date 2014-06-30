Запертого на балконе седьмого этажа в Петербурге самоеда спасли с окна

В ЖК "Шуваловский" на Парашютной улице собака провела взаперти без еды и воды несколько дней.

В жилом комплексе "Шуваловский" на Парашютной улице в Петербурге соседи спасли собаку породы самоед, которая несколько дней находилась запертой на балконе седьмого этажа. Жильцы вызвали промышленного альпиниста. Мужчина аккуратно вытащил животное и поднял его на этаж выше.

Местные жители выяснили, кто бросил питомца в одиночестве без еды и воды, но связаться с безответственными хозяевами не удалось. Соседи планируют обратиться с коллективным заявлением в полицию. До этого они искали владельца квартиры, обращались в полицию и МЧС, но вскрывать чужое жилье никто не имел права. Тогда жильцы начали кормить и поить самоеда сами: спускали еду и воду через открытое окно. Пес отчаянно лаял, в местном чате писали, что прошло уже трое суток.

В МЧС обещали отправить машину, но люди не стали ждать и нашли альпиниста. Он спустился к балкону, вытащил бедолагу и поднял наверх. Теперь спасенному самоеду нужна передержка.

Фото: freepik (fanjianhua)