Запас зерна в Петербурге составил более 74 тысяч тонн

Такого запаса хватит на 47 работы мукомольных предприятий.

В пятницу, 3 декабря, ГУП "Продовольственный фонд" смог сформировать необходимый запас зерна, составляющий более 74 тыс. тонн. Запаса хватит на 47 дней работы городских мукомольный предприятий, сообщили в пресс-службе комитета по промышленной политике, инновациям и торговле.

Отмечается, что благодаря запасу обеспечивается продовольственная безопасность города. Так, продовольственный фонд позволяет предотвращать дефицит зерна, вызванный неурожаем. По словам председателя комитета Алексея Яковлева, несмотря на сложную экономическую ситуацию, резкий рост цен на зерно и тарифы на перевозку, требования по формированию регионального продовольственного фонда удалось выполнить.

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