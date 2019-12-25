В Петербурге осталось менее 100 тысяч комплектов вакцины от COVID-19

Запаса может хватить на 5 дней при условии, что вакцинироваться в сутки будут рекордные 20 тыс. человек.

В Петербурге осталось 94612 комплектов доз вакцины от коронавируса. Об этом 19-го июля сообщил межведомственный координационный совет по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

За все время пандемии в город поступило более 1,2 млн комплектов, большинство из них — "Спутник V".

Сутки назад количество первично вакцинированных достигло 20 тысяч человек за день. Записаться на прививку можно по телефону "122", колл-центры поликлиник, на сайте "Госуслуг" и сайте "Горздрав".

Всего вакцинацию прошли 1,2 млн человек.

Фото: Piter.TV