Замминистра обороны подарил велосипед трехлетней девочке из Петербурга

Трехлетняя петербурженка получила велосипед от замминистра обороны.

Заместитель министра обороны России Павел Фрадков принял участие во всероссийской акции "Елка желаний" и исполнил просьбу трехлетней жительницы Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

Павел Фрадков снял с праздничного дерева открытку с желанием трехлетней Софьи из Санкт-Петербурга. В письме девочка попросила подарить ей велосипед. После этого замглавы ведомства дал поручение представителям Министерства обороны организовать вручение подарка ребенку. Велосипед был передан Софье в торжественной обстановке.

В пресс-службе уточнили, что участие в поздравлении приняли Дед Мороз и Снегурочка. Подарок был вручен от имени Министерства обороны России. В Санкт-Петербурге также проводится благотворительная акция "Дерево желаний". В рамках этой инициативы губернатор города Александр Беглов сообщил о решении вручить подарки трем детям.

Фото: Минобороны РФ