Замдиректора театра "Балтийский дом" считает, что Оксимирон был лучшим в баттле с Гнойным

Представительница театра-фестиваля "Балтийский дом" Мария Беляева уверена, что победу в баттле Оксимирона и Гнойного присудили не тому.

Заместитель директора театра - фестиваля "Балтийский дом" Мария Беляева призналась, что смотрела один из самых популярных баттлов между рэперами Оксимироном и Гнойным. Она в восторге от отлично поставленного русского языка Мирона.

"С его стороны не было нецензурной лексики, и как хорошо он читал стихи", - отметила Беляева.

По ее мнению, в баттле победил именно Оксимирон, но , как это часто бывает в жизни, обернулось все иначе. При этом представительница "Балтийского дома" настоятельно рекомендует всем посмотреть баттл, чтобы понять, кто же заслуживает победы в нем.

На пресс-конференции, посвященной открытию театрального сезона, также признали, что организовать баттл они не смогут. Но вполне могут создать что-то похожее на это.

Накануне о баттле между рэперами вспомнил депутат. Piter.tv сообщал, что в Петербурге готовят документы, чтобы переименовать переулок в честь рэпера Гнойного.