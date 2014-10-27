В Петербурге готовят документы, чтобы переименовать переулок в честь рэпера Гнойного

Глава округа Екатерингофский Олег Смакотин хочет выступить с предложением о переименовании одного из переулков в Петербурге в честь рэпера Гнойного.

Глава округа Екатерингофский Олег Смакотин не понимает своих коллег-политиков, которые призывают "расстреливать" рэперов. По мнению чиновника, участники баттлов в своих текстах захватывают сложные, самые животрепещущие вопросы. И горят о проблемах на языке молодых.

Поэтому Смакотин считает, что рэперов не надо притеснять, чтобы они стали мучениками.

"Сейчас они "баттлятся" в бывшей промзоне на Лиговском. Так почему бы не дать им новое помещение? Например, на Красном треугольнике. А улочку, ведущую к зданию, назвать Гнойным переулком. Буду выступать с данной инициативой", - заявил Смакотин.

Как рассказала Piter.tv пресс-секретарь главы округа Екатерингофский Екатерина Надольская, сейчас политик готовит документы для подачи в Законодательное собрание. Также рэперам предложили проводить баттлы на открытом воздухе в парке Екатерингоф.

Фото: скриншот баттла, страница ВКонтакте Олега Смакотина