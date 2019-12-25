Замдиректора петербургской гимназии удостоилась награды "Народный учитель Российской Федерации"

Екатерина Тенютина – учитель русского языка и литературы высшей квалификации.

Президент РФ Владимир Путин присвоил выпускнице педагогического университета имени Герцена, заместителю директора по учебно-воспитательной работе Академии гимназия № 56 имени М.Б. Пильдес Екатерине Тенютиной звание "Народный учитель Российской Федерации" за выдающийся вклад в развитие образовательной системы и продолжительную эффективную педагогическую деятельность.

Итоги первого этапа Всероссийского конкурса "Учитель года России", проводимого Министерством просвещения РФ, были подведены в театре балета Бориса Эйфмана. Цель конкурса заключается в поддержке инноваций в педагогике, повышении профессионализма учителей и признании значимости сферы образования в российском обществе.

Екатерина Тенютина – учитель русского языка и литературы высшей квалификации. Она принимает активное участие в работе общероссийских и региональных экспертных объединений преподавателей, входит в состав жюри финального и регионального туров конкурса "Учитель года", сотрудничает с фондом "Талант и успех" в качестве эксперта образовательных проектов в направлении "Литературное творчество", а также входит в экспертный совет Регионального центра развития талантливых детей. Среди её достижений — победа в конкурсе "Педагогический дебют" в категории "Педагог-наставник" (2022 год), победы в конкурсах "Флагманы образования. Школа" и "Вектор качества образования" (оба — 2022 год), призёр конкурса инновационных разработок "Петербургская школа 2020" (2020 год).

Екатерина Тенютина награждалась наградами различного уровня, включая знак отличия "За заслуги в гуманизации петербургской школы" (1996 год), знак почёта "Почетный работник общего образования Российской Федерации" (2002 год), благодарность губернатора Санкт-Петербурга (2020 год), медаль имени К.Д. Ушинского (2022 год). В 2006 году ей присвоено почётное звание "Заслуженный учитель Российской Федерации".

Ранее мы сообщили о том, что в честь окончания первого тура заключительного этапа Всероссийского конкурса "Учитель года России" петербургская телебашня окрасилась в цвета российского триколора в ночь с 26 на 27 и с 27 на 28 сентября

Фото: пресс-служба РГПУ им. А.И. Герцена