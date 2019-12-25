Петербургская телебашня окрасится в цвета российского триколора в ночь с 26 на 27 и с 27 на 28 сентября

В Петербурге проходит первый тур заключительного этапа Всероссийского конкурса "Учитель года России".

В честь окончания первого тура заключительного этапа Всероссийского конкурса "Учитель года России" главная телебашня Санкт-Петербурга окрасится в цвета российского триколора в ночь с 26 на 27 и с 27 на 28 сентября. Об этом рассказали в Смольном.

Торжественное открытие конкурса, который проходит в эти дни в Петербурге, состоялось 20 сентября. Конкурсные испытания завершатся 26 сентября, а имена 20 лауреатов назовут уже в субботу на торжественной церемонии подведения итогов первого тура в Театре балета Бориса Эйфмана.

Особую архитектурно-художественную подсветку на телебашне включит петербургский филиал Российской телевизионной и радиовещательной сети.

Лауреаты первого тура заключительного этапа Всероссийского конкурса "Учитель года России" отправятся из Петербурга в Московскую область. Там пройдет второй тур финальных испытаний. Имя победителя будет объявлено 3 октября на концерте в Государственном Кремлевском дворце, посвященном Дню учителя.

