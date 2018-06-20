ЗакС: закон о градостроении в Петербурге изменят

Петербургские депутаты дадут Смольному право просматривать уведомления от застройщиков.

Правительство города будет наделено полномочиями, позволяющими изучать уведомления о строительстве или реконструкции объектов ИЖС. Законопроект разработан депутатами ЗакСа в соответствие с изменениями в Градостроительном кодексе России.

Напомним, что согласно новым правкам в законе, упразднена обязанность компаний-застройщиков получать разрешение на работы и ввод в эксплуатацию объектов индивидуального жилищного строительства. Подрядчиков же обязали отправлять в ответственные ведомства уведомления о ремонте или реконструкции.

Депутаты ЗакСа Петербурга заметили, что внедрение законопроекта заставит вносить изменения в нормативно-правовые акты Правительства города.

Фото: Piter.tv