Закрытие китайского порта Яньтянь из-за COVID-19 ставит под угрозу мировую торговлю

Обработка контейнеров занимает до семи дней из-за частичного закрытия терминала.

В китайском городе Шэньчжэнь частично закрыли терминала Яньтянь из-за вспышки коронавируса в провинции Гуандун, где находится порт. Эти ограничения могут привести к масштабным перебоям в мировой контейнерной торговле, сообщает "Коммерсант".

Грузы из терминала перенаправили в терминалы Шэкоу, Наньша, а также в Гонконг. Но там не хватает мест для судов, образовались заторы. Также возникли проблемы из-за таможенных требований.

Обработка контейнеров занимает до семи дней, а общее транзитное время увеличилось на 15-16 дней. Эксперты отмечают, что мировая торговля от этого теряет больше, чем от блокировки Суэцкого канала судном Ever Given в марте.

Блокировка Суэца затронула 55 тысяч TEU в сутки, но это продолжалось "всего" шесть дней. А в Яньтяне речь идет уже о 14 днях, причем ситуация развивается и распространяется на Наньша и Шэкоу Ларс Йенсен, гендиректор Vespucci Maritime

Обстановка в портах может стабилизироваться к концу лета или началу осень. Однако ситуация провоцирует рост ставок фрахта.

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