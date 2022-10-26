Одним из наиболее запоминающихся мероприятий в Санкт-Петербурге осенью, считается закрытие фонтанов в Петергофе. Оно привлекает толпы туристов. Люди приезжают в культурную столицу, чтобы насладиться невероятным шоу. Но для этого нужно знать, когда и как проходит праздник? Какие мероприятия вас ждут, и как к ним подготовиться? А также в чем особенности поездки до Петергофа на метеоре?

Когда закрывают фонтаны в Петергофе?

Фонтаны обычно работают с апреля по октябрь. Празднование завершения сезона проходит в третью субботу и воскресенье сентября. Он продолжается до позднего вечера. "Самсон" и Большой каскад, запускают до начала шоу. Они работают до закрытия.

Обычно активными до конца сезона остаются:

– Большой каскад с фонтаном "Самсон".

– Итальянский и Французский Большие фонтаны.

– Фонтаны "Адам" и "Ева" на Марлинской аллее.

Расписание закрытия фонтанов в Петергофе устанавливает администрация. Официальной датой в 2025 году объявили 19 и 20 сентября. Программа одинаковая на оба дня. Организаторы рекомендуют выбирать пятницу (19 сентября), так как людей будет чуть меньше.

Особенности праздника закрытия фонтанов в Петергофе

Традиция праздника началась еще в XVIII веке. Тогда потоки воды перекрывали перед зимой. И всегда устраивали прощальное торжество. Со временем это превратилось в грандиозное представление.

Сегодня это зрелищное шоу разворачивается в Нижнем парке. Гости наслаждаются представлением, световыми инсталляциями и театральной атмосферой. Ежегодно выбирают новую тему, меняется сценарий праздника.

Как проходит празднование завершения сезона?

Праздничная программа разворачивается на ступенях Большого каскада и вокруг главных фонтанов в Нижнем парке. Вечернее шоу начинается около 19:00. В 21:00, когда темнеет, включают подсветку. Это усиливает эффект от всего происходящего.

Обычно праздник сопровождается:

– музыкальными концертами и выступлениями артистов;

– театрализованными постановками и танцами;

– мультимедийными видео проекциями и 3D инсталляциями;

– фейерверком или пушечным залпом в финале представления.

Фонтаны украшаются ярким освещением. Вся территория парка подсвечена мягким светом. На фасадах дворца показывают мультимедиа, на экранах транслируются сцены шоу для тех, кто стоит дальше.

Праздничное представление и спецэффекты

Основная часть шоу — это музыкально‑световые композиции. Каскады "танцуют" под звуки и свет, меняя силу и направление струй. Зрители видят сочетание танца воды, света и звука в единой постановке.

В 2025 году шоу развернется в Нижнем парке. Каждая площадка предлагает свою тему и формат. Например, рядом с Большим каскадом будет основной спектакль. Также пройдут интерактивные инсталляции и световые выставки.

Вечернее освещение усиливает восприятие архитектуры. Подсветка Большого дворца и фонтанов разноцветными лампами, создаёт ощущение, что вода и здания оживают вместе с музыкой и светом.

Как доехать на праздник завершения сезона в Петергофе?

На шоу закрытия фонтанов в Петергофе можно доехать на общественном транспорте. Удобно передвигаться на личном автомобиле. Зато интереснее в составе экскурсионной группы.

Выбирайте вариант, который подходит по времени и формату. Учитывайте, что в день праздника движение затруднено. В особенности вечером после фейерверка.

Метеор в Петергоф

Метеор — это скоростной теплоход на подводных крыльях. Он берёт пассажиров с причала в центре Петербурга и доставляет в Петергоф за 35-40 минут. Водную прогулку сопровождают виды на Лахта‑Центр и Зенит.

Билет в одну сторону стоит от 1200 до 1500 рублей, льготный — около 650-900 руб. Бывает обычный и бизнес‑класс. Навигация через метеоры официально работает до октября. Но вечером случаются ограничения. Поэтому комбинируют водный транспорт в одну сторону и автобус обратно.

Общественный транспорт

Если вы выберете городской транспорт, можно сесть на маршрутку. Остановки есть возле станции метрополитена "Автово", "Проспект Ветеранов" или "Балтийская". Они идут прямо до остановки "Фонтаны" в Петергофе. Поездка длится около часа.

Также можно доехать до станции Новый Петергоф на электричке с Балтийского вокзала. Затем пересесть на автобус 344, 348, 350.

Личный автомобиль

Если вы предпочитаете путешествовать на машине, то лучше ехать по ЗСД. Удобно въезжать через южную эстакаду. В Петергофе есть платные и бесплатные парковки. На праздник может быть ограничен въезд. Поэтому приезжайте заранее.

Лучше оставить машину у Верхнего сада и пройтись пешком. Так вы избежите пробок и сможете попасть в парк до наплыва толпы.

Экскурсии и туры

Экскурсионные программы включают трансфер, входные билеты и сопровождение гида. Лучше все бронировать заранее. Экскурсии проходят как на автобусе, так и с пересадкой на метеор. Обычно длятся 6 часов. Включают прогулку по Нижнему парку и шоу закрытия.

Гиды объясняют историю фонтанов, виды представлений и дают советы по передвижению. Это удобно, если вы не хотите думать о маршруте.

Покупка билетов на празднование закрытия фонтанов в Петергофе

Можно купить билеты в Петергоф на закрытие фонтанов онлайн на сайте музея или в кассах в день события. Цена входа 1500 рублей для взрослых. Детям до 7 лет вход бесплатный. Обязательно сопровождение родителей или совершеннолетних лиц.

Туроператоры предлагают туры на метеоре. Такие поездки стоят от 3 700 рублей за человека. Бывают смешанные форматы: водный транспорт в одну сторону, автобус обратно и экскурсия. Это удобно и помогает узнать больше интересного.

Для пенсионеров и учащихся часто предлагают скидки. Существуют льготы для отдельных категорий граждан с соответствующими документами. Уточнять информацию лучше заблаговременно на сайте.

Праздник закрытия фонтанов в Петергофе — это яркое представление, завершающее сезон. Оно интересно и приезжим, и коренным петербуржцам. Если вам важно,чтобы все прошло красиво и организованно, стоит заранее определить формат отдыха. Можно отправиться на шоу самостоятельно или в составе экскурсии.

Фото: ShutterStock