В сети появился финальный трейлер "Заклятия 3"

Триквел получил название "Заклятие 3: По воле дьявола".

В основу третьей части "Заклятия" легла странная история убийства, за которым последовал уникальный для судебной практики процесс. Защита предстоит доказать, что преступление было совершено по указке самого дьявола.

В основу сюжета легла реальная история Арне Джонсона. Суд над убийцей Джонсоном считается одним из самых загадочных процессов XX века. На одном из заседаний преступник произнес фразу Devil Made Me Do It ("Дьявол заставил меня это сделать").

Главные гером, исследователи паранормальных явлений Эд и Лоррейн Уоррен вступают в борьбу за душу юноши.

Премьера фильма в России назначена на 10 июня.

Видео: ONE Media