Зрители назвали "Заклятие 3" худшим фильмом 2021 года

Те, кто видел фильм, назвали его "тупой пугалкой".

Третья часть популярной хоррор-франшизы "Заклятие-3" признана самым худшим фильмом 2021 года по версии зрителей. Об этом пишет "Центральная служба новостей".

Стоит отметить, что две предыдущие части имели ошеломительный успех. История про супругов Эда и Лоррейн Уорренов считалась одной из самых страшных в кино. В третьей части "Заклятия" пара пыталась расследовать жестокое убийство. В свою защиту преступник заявил, что расправился с жертвой, находясь одержимым демонами.

Хоррор абсолютно не впечатлил поклонников. Они назвали его "тупой пугалкой" и посоветовали не ждать ничего особенного. Некоторые комментаторы отметили, что фильм действительно держит в напряжении, однако не вселяет большого ужаса.

На "КиноПоиске" "Заклятие 3" также получило низкие рейтинги. Если у первых двух частей 7,4 и 7,1 баллов соответственно, то у третьей – 6,2 баллов.

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Видео: YouTube / WBRussia