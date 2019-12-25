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Боевик "Скоростной поезд" с Брэдом Питтом выйдет в апреле 2022 года
Сегодня, 15:47
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Боевик "Скоростной поезд" с Брэдом Питтом выйдет в апреле 2022 года

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Сюжет основан на книге Котаро Исаки Maria Beetle.

Студия Sony Pictures анонсировала выход нового фильма Дэвида Лейтча "Скоростной поезд". Картина появится в прокате 8 апреля 2022 года. Об этом сообщает издание Variety.

Сюжет основан на книге Котаро Исаки Maria Beetle. История расскажет о пяти киллерах, которые оказались в одном поезде, направляющемся из Токио в Мориоку. У каждого из них будет своя миссия, но их пути пересекутся.

Одну из главных ролей сыграет Брэд Питт. Сценарий для картины написал Зак Олькевич. В ролях также Джоуи Кинг, Эндрю Кодзи, Сандра Баллок и др.

Ранее мы писали, что сцену орального секса Бэтмена и Женщины-кошки вырезали из третьего сезона "Харли Квинн".

Фото: Instagram / bradpittofflcial

Теги: боевик, брэд питт
Категории: Кино, Культура, Мировые новости, Лента новостей,

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