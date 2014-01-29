ЗакС Петербурга утвердил законопроект о выплатах долгожителям-юбилярам

Выплата составит от 15 тыс. до 25 тыс. рублей в зависимости от возраста.

Законодательное собрание Петербурга рассмотрело в первом чтении законопроект о единоразовой выплате людям, которым исполнилось 90, 95 и 100 лет. Поправки хотят внести в Социальный кодекс города.

Законопроект был внесен губернатором Александром Бегловым Планируется, что на 90-летний юбилей петербуржцы будут получать 15 тысяч рублей, 95-летний — 20 тысяч, 100-летний — 25 тысяч рублей. Мера социальной поддержки не распространяется на граждан, которые уехали на постоянное проживание за границу.

После внесения поправок и подписания губернатором законопроект вступил в силу со следующего года.

Фото: Pexels