ЗакС Петербурга утвердил законопроект о выплатах долгожителям-юбилярам

Законодательное собрание Петербурга рассмотрело в первом чтении законопроект о единоразовой выплате людям, которым исполнилось 90, 95 и 100 лет. Поправки хотят внести в Социальный кодекс города.
Законопроект был внесен губернатором Александром Бегловым Планируется, что на 90-летний юбилей петербуржцы будут получать 15 тысяч рублей, 95-летний — 20 тысяч, 100-летний — 25 тысяч рублей. Мера социальной поддержки не распространяется на граждан, которые уехали на постоянное проживание за границу.
После внесения поправок и подписания губернатором законопроект вступил в силу со следующего года.
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