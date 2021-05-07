Захарова: заявления о возможном исключении России из Совбеза ООН абсурдны

В МИД РФ считают, что страны Запада забыли о праве.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова считает, что западные заявления о возможном исключении России из Совета Безопасности ООН абсурдны. Своей позицией чиновница поделилась с журналистами YouTube-канала "Соловьев Live". Она прокомментировала инициативу.

Если начнем комментировать каждое сумасшедшее заявление, которое мы сейчас слышим, мы будем вынуждены заниматься только этим Они будут делать все больше … и самое главное - запугиваний. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова полагает, что в странах Запада политики сами не понимают, возможно или невозможно исключить Россию из постоянных членов СБ ООН. В МИД РФ подчеркнули, что эта ситуация связана с "образовательным уровнем" руководящих лиц. По словам Захаровой, страны давно отказались от следования за правовым курсом и не используют право в качестве базы для принятия решений.

Захарова: телефонные террористы пытаются блокировать работу российских дипломатов.

Фото и видео: YouTube / Соловьев Live