  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Захарова: заявления о возможном исключении России из Совбеза ООН абсурдны
Сегодня, 10:55
108
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Захарова: заявления о возможном исключении России из Совбеза ООН абсурдны

0 0

В МИД РФ считают, что страны Запада забыли о праве.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова считает, что западные заявления о возможном исключении России из Совета Безопасности ООН абсурдны. Своей позицией чиновница поделилась с журналистами YouTube-канала "Соловьев Live". Она прокомментировала инициативу.

Если начнем комментировать каждое сумасшедшее заявление, которое мы сейчас слышим, мы будем вынуждены заниматься только этим Они будут делать все больше … и самое главное - запугиваний.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова полагает, что в странах Запада политики сами не понимают, возможно или невозможно исключить Россию из постоянных членов СБ ООН. В МИД РФ подчеркнули, что эта ситуация связана с "образовательным уровнем" руководящих лиц. По словам Захаровой, страны давно отказались от следования за правовым курсом и не используют право в качестве базы для принятия решений.

Захарова: телефонные террористы пытаются блокировать работу российских дипломатов.

Фото и видео: YouTube / Соловьев Live

Теги: абсурд, мария захарова, мид, сб оон, совет безопасности, соловьёв live
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии