  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:40
120
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Захарова заявила о "бандеровском почерке" в организации беспорядков в аэропорту Махачкалы

0 0

По словам дипломата, украинские спецслужбы инспирировали недавние беспорядки в Дагестане.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о "бандеровском почерке" в организации беспорядков в аэропорту Махачкалы. Об этом она рассказала на брифинге.

По словам дипломата, украинские спецслужбы инспирировали недавние беспорядки в Дагестане. Она отметила, что под "бандеровским почерком" имеет ввиду "стремление устроить резню на межнациональной почве и расправиться с ни в чем не повинными людьми"

Цель подобных акций - запугать мирное население, дестабилизировать политическую обстановку в России.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Ранее Захарова прокомментировала обстрел в Донецке, под который попали журналисты.

Видео: МИД России

Теги: мария захарова, махачкала, мид россии, спецслужбы, украина
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии