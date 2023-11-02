По словам дипломата, украинские спецслужбы инспирировали недавние беспорядки в Дагестане.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о "бандеровском почерке" в организации беспорядков в аэропорту Махачкалы. Об этом она рассказала на брифинге.

По словам дипломата, украинские спецслужбы инспирировали недавние беспорядки в Дагестане. Она отметила, что под "бандеровским почерком" имеет ввиду "стремление устроить резню на межнациональной почве и расправиться с ни в чем не повинными людьми"

Цель подобных акций - запугать мирное население, дестабилизировать политическую обстановку в России. Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Ранее Захарова прокомментировала обстрел в Донецке, под который попали журналисты.

Видео: МИД России