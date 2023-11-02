Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о "бандеровском почерке" в организации беспорядков в аэропорту Махачкалы. Об этом она рассказала на брифинге.
По словам дипломата, украинские спецслужбы инспирировали недавние беспорядки в Дагестане. Она отметила, что под "бандеровским почерком" имеет ввиду "стремление устроить резню на межнациональной почве и расправиться с ни в чем не повинными людьми"
Цель подобных акций - запугать мирное население, дестабилизировать политическую обстановку в России.
Мария Захарова, официальный представитель МИД России
Ранее Захарова прокомментировала обстрел в Донецке, под который попали журналисты.
Видео: МИД России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все