В МИД РФ напомнили о плане северной страны по оказанию военной помощи Украине.

Норвегия, принимая пятилетнюю программу военной, политической и финансовой помощи Украине, выбивается в мировые лидеры по накачке киевского режима западным вооружением в расчете на каждую душу населения. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Москве сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Осло с начала специальной военной операции, и без того входивший в число передовиков по части поставок вооружений на Украину, выбивается в настоящие лидеры по накачке киевского режима оружием в расчете на душу населения. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: Киев санкционными списками стремится оказать давление на российское общество.

Фото и видео: МИД России