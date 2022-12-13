Захарова заявила, что Норвегия выбивается в лидеры по накачке киевского режима оружием

Норвегия, принимая пятилетнюю программу военной, политической и финансовой помощи Украине, выбивается в мировые лидеры по накачке киевского режима западным вооружением в расчете на каждую душу населения. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Москве сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Осло с начала специальной военной операции, и без того входивший в число передовиков по части поставок вооружений на Украину, выбивается в настоящие лидеры по накачке киевского режима оружием в расчете на душу населения.
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
Захарова: Киев санкционными списками стремится оказать давление на российское общество.
Фото и видео: МИД России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все