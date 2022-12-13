Захарова: Киев санкционными списками стремится оказать давление на российское общество

В МИД РФ напомнили о "черном списке" Украины в сфере российской экономики.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова рассказала о том, то киевский режим собственными санкционными списками стремится оказать давление на российское общество. Такое мнение чиновница высказала в ходе выступления на регулярном брифинге в Москве. Она пояснила, что украинские власти предпринимают попытки создать внутриполитический кризис. Деятельность Киева дипломат назвала антироссийским конвейером.

Под его пресс попал наш финансовый сектор. За всем этим просматривается стремление киевского режима попытаться оказать давление, спровоцировать внутриполитическую дестабилизацию. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: РФ приветствует желание КНР играть позитивную роль в урегулировании на Украине.

Фото и видео: МИД России