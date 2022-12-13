Захарова: РФ приветствует желание КНР играть позитивную роль в урегулировании на Украине

В МИД РФ оценили приезд Ван И в Москву.

Россия приветствует стремление Пекина играть позитивную роль в урегулировании украинского кризиса. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Москве сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Чиновница рассказала о встрече Сергея лаврова с колегой из Пекина Ван И, которая состоялась сегодня днем. Она пояснила, что киевский режим на текущий момент не является самостоятельным и независимым игроком на мировой геополитической арене.

Мы приветствуем готовность Китая играть позитивную роль в деле урегулирования украинского кризиса, вместе с тем четко видим, что киевский режим сегодня на самостоятельные действия не готов, не может себе такое позволить. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова заметила, что "яркое подтверждение" ее слов является выход украинских властей из мирного переговорного процесса по указке своих западных кураторов, а также закрепление этого решения на законодательном уровне.

Захарова о приезде Байдена на Украину: "Преступника тянет на место преступления".

Фото и видео: МИД России