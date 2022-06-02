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Захарова: обещаниям Киева не использовать РСЗО США по целям в РФ верить нельзя

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В МИД РФ заявили, что заявлениям Киева "нет цены".

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова считает, что обещаниям Киева не использовать реактивные системы залпового огня американского производства по целям в России верить нельзя. С соответствующим заявлением чиновница обратилась с зрителям проекта "Соловьев live". В МИД РФ полагают, что заверения Украины ничего не стоят и призвали Запад им не верить.

Никакие обещания, слова в контексте, в частности, Зеленского, нельзя обсуждать и бесполезно…Ни на какие слова Зеленского или даже западных лидеров больше никто не ориентируется - цену им знают, этой цены нет.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Ранее Энтони Блинкен заявил прессе о том, что украинские власти, в том числе на уровне президента Владимира Зеленского, дали Вашингтону заверения в том, что не будут применять комплексы РСЗО HIMARS для нанесения ракетных ударов по российской территории.

Пентагон: Новый пакет военной помощи Киеву включает четыре РСЗО HIMARS.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев live
 

Теги: himars, мария захарова, мид, рсзо
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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