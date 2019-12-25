Сотрудница МИД России прокомментировала статью Блинкена в "Нью-Йорк таймс"

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова раскритиковала курс Запада на противостояние с Китаем. Об этом чиновница написала в собственном Telegram-аккаунте. По словам сотрудницы МИД РФ, мобилизацию стран в противостоянии с Пекином можно считать примером замены международного права на правила "либерального тоталитаризма".

Захарова отреагировала на слова государственного секретаря Вашингтона Энтони Блинкена, который в статье для журнала "Нью-Йорк таймс" рассказал о том, что позиция США и Франции по Китаю совпадает по тому пункту, что Пекину не следует дать играть доминирующую роль.

Фраза не просто высокомерная, но и отражающая суть западных маневров. Складывается устойчивое ощущение, что она имела антикитайский подтекст. Лейтмотив один – встреча в Карбис-Бэе стала первым шагом по созданию антикитайского альянса западных демократий. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Чиновница полагает, что в международном праве нет положений, по которым страны могут формировать безосновательные заговоры против других государств, применяя при этом политику санкций, давления и угроз. Захарова заметила, что в "правилах" Запада такие условия есть, поэтому страны стремятся распространить их по всему миру.

AP: Китай угрожал остановить поставки вакцин на Украину.

Фото: МИД России

