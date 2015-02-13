Захарова: попытка Киева обвинить Россию в обстрелах Донецка находятся "за гранью добра и зла"

По ее словам, значительная доля вины в происходящем лежит на странах Запада.

Попытка Киева обвинить Россию в обстрелах Донецка находятся "за гранью добра и зла". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Дипломат напомнила, что в понедельник, 13 июня, Украина пыталась возложить на российскую сторону ответственность за обстрел центра города снарядами из вооружений НАТО. По ее словам, значительная доля вины в происходящем лежит на странах Запада, которые продолжают поставлять оружие Киеву.

Такой цинизм не поддается никакому ни пониманию, ни квалификации. Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Ранее Захарова заявила, что поставляемое Киеву оружие распространится по Европе.

Фото и видео: МИД России