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Захарова ответила на слова журналиста Bild о Лаврове цитатой министра

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Официальный представитель МИД РФ прокомментировала слова автора Bild, но "не вслух".

Мария Захарова ответила на слова журналиста таблоида Bild о Сергее Лаврове цитатой министра. Слова официального представителя МИД РФ привели в "ТАССе".

Пожалуй, процитирую того же Сергея Викторовича….Но не вслух"

прокомментировала чиновница

Ранее журналист Bild Джулиан Репке раскритиковал немецких коллег из ARD за поздравление главы МИД РФ. Соответствующий пост появился в твиттер-аккаунте московского бюро ARD. Телеканал поздравил Сергея Лаврова с 70-летием. Они назвали его "марафонцем" из-за занимаемого поста во внешнеполитическом ведомстве России.

Владимир Путин присвоил звание Героя труда главе МИД РФ.

Видео: YouTube/Ministry of Foreign Affairs of Russia, А поговорить?ODN,CNN

Теги: мария захарова, мид, сергей лавров
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости,

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