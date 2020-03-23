Захарова ответила на слова журналиста Bild о Лаврове цитатой министра

Мария Захарова ответила на слова журналиста таблоида Bild о Сергее Лаврове цитатой министра. Слова официального представителя МИД РФ привели в "ТАССе".
Пожалуй, процитирую того же Сергея Викторовича….Но не вслух"
прокомментировала чиновница
Ранее журналист Bild Джулиан Репке раскритиковал немецких коллег из ARD за поздравление главы МИД РФ. Соответствующий пост появился в твиттер-аккаунте московского бюро ARD. Телеканал поздравил Сергея Лаврова с 70-летием. Они назвали его "марафонцем" из-за занимаемого поста во внешнеполитическом ведомстве России.
Владимир Путин присвоил звание Героя труда главе МИД РФ.
Видео: YouTube/Ministry of Foreign Affairs of Russia, А поговорить?ODN,CNN
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