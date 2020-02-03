Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России написала в ответ сообщение в своем Facebook-аккаунте.

Представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на высказывание главы МИД Польши Яцека Чапутовича, заявившего о победе в "историческом споре" с Москвой, заявила, что такого мнения придерживаются "все Наполеоны" и душевнобольные.

Накануне Чапутович заявил о том, что Польша "выиграла" спор с РФ по вопросу оценки событий Второй мировой войны. Дипломат поделился мнением, что Москва безуспешно попыталась навязать свое видение исторических событий. Также Чапутович оценил речь президента России Владимира Путина на всемирном форуме памяти жертв Холокоста в Иерусалиме. Он считает, что само выступление было "не особенно антипольским".

Мария Захарова также ответила на заявление президента Эстонии о Тартуском мире. Официальный представитель МИД РФ считает, что у страны проблемы не с прошлым, а с будущим.