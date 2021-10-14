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Захарова назвала фейком публикации СМИ о сделке РФ и Турции по Крыму и Кипру

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В МИД РФ призвали журналистов не публиковать данные до тех пор, пока не обратятся за комментариями в официальные ведомства.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала фейком публикации СМИ о сделке РФ и Турции касательно Крыма и Кипра. Такое заявление чиновница сделала на брифинге, проведенном на полях III Евразийского женского форума. Она прокомментировала слухи о том, что Москва и Анкара обсуждают сделку по признанию Крыма - российской территорией, а Северный Кипр - турецкой землей.

Мы уже привыкли к тому, что существует такая интересная забава, когда, в частности, в греческих или турецких СМИ вбрасываются некие фейки. Все это относится и к некой мифической сделке, это мифологизм. 

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

В МИД РФ напомнили, что за подобные фейковые новости объясняться должны в первую очередь сами журналисты, которые их опубликовали. Она призвал СМИ запрашивать официальную информацию властей до того, как включать "подобные  пассажи в соответствующие статьи". Захарова объяснила, что дипломаты открыто комментируют все сведения практически в онлайн-формате. Слухи про сделку с Турцией Москва считает небезопасными, так как они сбивают с толку международное сообщество, а также подрывают доверие к странам.

Позиция РФ предусматривает создание на Кипре двухзональной и двухобщинной федерации с единой международной правосубъектностью и суверенитетом. 

Захарова рассказала о проработке встречи глав МИД "нормандской четверки".

Фото и видео: МИД России

Теги: кипр, крым, мария захарова, мид, турция
Категории: Лента новостей, Тема дня,

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