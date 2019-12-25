В МИД РФ подтвердили договоренности между Путиным, Макроном и Меркель.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова рассказала о проработке встречи глав МИД "нормандской четверки". Чиновница заметила, что может подтвердить информацию о заключенной договоренности, которая произошла во время телефонных переговоров между президентами Франции и РФ, а также канцлером ФРГ Ангелой Меркель 11 октября.

Лидеры договорились поручить своим политическим советникам и внешнеполитическим ведомствам идентифицировать соответствующую работу. Эта тема сейчас находится в стадии проработки. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Напомним, что Владимир Путин, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон дали поручение политическим советникам интенсифицировать взаимные контакты и работу по линии "нормандской четверки". данное решение принято странами и-за непростой обстановки в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе.

Захарова назвала лицемерием решение Совета ЕС расширить санкции против России.

Фото и видео: МИД России