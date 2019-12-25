Захарова назвала лицемерием решение Совета ЕС расширить санкции против России

В МИД РФ оценили саботаж Минских соглашений, поощряемый ЕС.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала лицемерием решение Совета ЕС расширить санкции против Москвы. С таким заявлением чиновница выступила перед журналистами на брифинге, организованном на полях III Евразийского женского форума. Спикер уточнила, что говорит о решении Евросоюза расширить перечень граждан РФ, которые попадают под ограничения. Такое решение МИД считает лицемерным.

Это настоящие санкционные игры Евросоюза. Они вызывают сожаление, поскольку имеют исключительно политическую подоплеку, к праву это не имеет никакого отношения, это противоречит праву. Они и были приняты в преддверии саммита Украина - ЕС. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

В МИД РФ напомнили, что любые санкции, принимающиеся в обход Совета ЕС, считаются легитимными с точки зрения международного права. Захарова считает, что Брюссель дал определенный сигнал Киеву о поощрении саботажа, связанного с невыполнением Украины Минских соглашений.

Захарова прокомментировала заявления нового премьер-министра Японии о мирном договоре.

Фото и видео: МИД России