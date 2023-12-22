Захарова: французские военные станут целями ВС РФ, если появятся в зоне конфликта на Украине

Дипломат отметила, что воинственность Макрона "вызывает отторжение" у многих.

Французские военные станут целями ВС РФ, если появятся в зоне конфликта на Украине. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат отметила, что воинственность президента Франции Эмманюэля Макрона "вызывает отторжение" у многих. По ее словам, речь идет не только о партнерах по ЕС и НАТО, но и о подавляющем большинстве граждан страны.

Они, по-моему, сами стали жертвой вот той самой макроновской стратегической неопределенности. Они сами не могут понять, что он заявляет. Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Ранее Захарова заявила, что предпосылок нормализации на Ближнем Востоке не видно из-за линии США.

Фото: МИД России