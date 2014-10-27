Захарова: Россия уделит особое внимание борьбе с попытками подчинить ООН прихотям Запада

В МИД РФ рассказали о том, что США затягивают выдачу виз делегатам независимых стран.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва уделит особое внимание борьбе против попыток Запада "подчинить ООН своим прихотям". Соответствующее заявление чиновница сделала в ходе регулярного брифинга с журналистами в Москве. В МИД РФ полагают, что страны коллективного Запада намерены подорвать авторитет Всемирной организации. В качестве примера для своих слов дипломат напомнила о том, что американская сторона затягивает выдачу виз делегатам, которые планируют принять участие в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи.

Стараются исключить или ограничить их участие в структурах системы ООН, всячески это делают, придумывая визовые ограничения, создавая проблемы для логистики, доступа в штаб-квартиру в Нью-Йорке. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Известно, что глава министерства иностранных дел ведомства и ряд участников делегации России на 77-й сессии ГА ООН получили американские визы для поездки в Нью-Йорк.

Лавров проведет около 20 двусторонних встреч на полях Генассамблеи ООН.

Фото и видео: МИД России