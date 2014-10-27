Захарова: Россия уделит особое внимание борьбе с попытками подчинить ООН прихотям Запада

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва уделит особое внимание борьбе против попыток Запада "подчинить ООН своим прихотям". Соответствующее заявление чиновница сделала в ходе регулярного брифинга с журналистами в Москве. В МИД РФ полагают, что страны коллективного Запада намерены подорвать авторитет Всемирной организации. В качестве примера для своих слов дипломат напомнила о том, что американская сторона затягивает выдачу виз делегатам, которые планируют принять участие в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи.
Стараются исключить или ограничить их участие в структурах системы ООН, всячески это делают, придумывая визовые ограничения, создавая проблемы для логистики, доступа в штаб-квартиру в Нью-Йорке.
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
Известно, что глава министерства иностранных дел ведомства и ряд участников делегации России на 77-й сессии ГА ООН получили американские визы для поездки в Нью-Йорк.
Лавров проведет около 20 двусторонних встреч на полях Генассамблеи ООН.
Фото и видео: МИД России
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