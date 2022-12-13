Захарова: РФ не получала от Ватикана планов мирного урегулирования украинского кризиса

Ранее в СМИ появилась информация о "мирной миссии" Ватикана.

Россия не получала от Ватикана планов мирного урегулирования украинского кризиса. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В СМИ появилась информация, что Папа Римский Франциск сообщил о "мирной миссии" Ватикана по урегулированию конфликта на Украине. Он подчеркнул, что об этой миссии можно будет рассказать позже.

По состоянию на сегодняшний день российская сторона не получала от Ватикана каких-либо конкретных предложений или планов мирного урегулирования украинского кризиса. Ничего такого у нас нет. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Ранее Захарова сообщила, что российские обращения по подрыву "Северных потоков" оставались без внимания.

Видео: МИД России