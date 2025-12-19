На участке "фиолетовой" линии петербургского метро задерживаются поезда

Движение поездов производится с большим интервалом вследствие технических проблем.

Пресс-служба Петербургского метрополитена информировала о продлении времени следования поездов на пятой линии от станции "Обводный канал" до станции "Шушары" в обоих направлениях.

Сообщается следующее: на данном отрезке линии движение поездов производится с большим интервалом вследствие технических проблем.

Уже начаты работы аварийными бригадами по восстановлению нормальной эксплуатации инфраструктуры.

Ранее мы сообщили о том, что в новогоднюю ночь услугами общественного транспорта в Петербурге воспользовались около 170 тыс. пассажиров. Метро, ставшее главным перевозчиком, перевезло примерно 144 тысячи человек, что на 21 тысячу 805 пассажиров больше (+17,8%), чем в аналогичный период 2025 года (122 318 человек). Наибольшей популярностью пользовались станции, расположенные недалеко от крупных развлекательных площадок и мест проведения фейерверков.

Фото: Piter.TV