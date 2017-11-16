Поезда "Таврия" между Петербургом и Севастополем опаздывают на несколько часов

Важно учитывать, что продолжительность задержек может меняться.

Поезда "Таврия", курсирующие между Петербургом и Севастополем, значительно задерживаются. По информации, полученной от железнодорожного перевозчика Гранд сервис эксперсс (ГСЭ), состав № 007, отправившейся 12 ноября и следующий маршрутом Петербург-Севастополь, отстал от расписания на 4 часа. Поезд № 078, движущийся направлением Симферополь-Петербург и вышедший 13 ноября, задержан на 3 часа.

Важно учитывать, что продолжительность задержек может меняться. Представители ГСЭ подчеркнули, что предпринимаются активные усилия по сокращению отставания от графика.

Актуальная информация относительно возможных дальнейших задержек доступна по номеру горячей линии: 8 800 775 54 53. Причины возникающих сбоев в движении поездов пока остаются неизвестными.

Фото: Telegram / Гранд сервис эксперсс