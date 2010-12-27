Петербургскому полицейскому продлили срок задержания

Он подозревается в том, что получил взятку на общую сумму 1,5 млн рублей.

Заместитель начальника 2 отдела УГИБДД Михаил Александров задержится у правоохранителей еще на 72 часа. Решение принял Приморский районный суд Северной столицы. Мужчина обвиняется в получении взятки, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Александрову предъявили обвинение 31 октября, а 30 октября в квартире и на рабочем месте Александрова начались обыски. По версию следователей, правоохранитель получил как минимум три взятки размером 55 тыс. рублей, 450 тыс. рублей и 1 млн 55 тыс. рублей.

Задержанный не признал свою вину.

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