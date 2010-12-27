В Петербурге осудили членов этнической ОПГ с участием адвоката

Участники ОПГ получили от 2 до 9,5 лет ИК строгого режима.

В четверг, 31 октября, Петроградский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении шести членов этнической ОПГ. Преступники занимались разбоем и вымогательством, сообщила объединенная пресс-служба судов Северной столицы. Дело слушалось в течение года.

В январе 2017 члены ОПГ были арестованы, среди них был адвокат адвокатской адвокатской консультации №47 Санкт-Петербургской городской коллегии адвокатов Сергей Егиазарян.

По версии следствия, преступники действовали на территории Петербурга и Ленобласти. Они занимались вымогательством и нападали на людей, у которых есть долговые обязательства. В городском управлении СК отметили, что от злоумышленников пострадали не менее пяти граждан.

В ходе обысков у соучастников изъяли автомат Калашникова, пистолеты "Глюк" и "Беретта и боеприпасы к ним, а также долговые расписки, деньги и дорогие авто.

Обвиняемые получили от 2 до 9,5 лет колонии строгого режима. Самый длинный срок получил адвокат, Сергей Егиазарян.

В объединенной пресс-службе судов Петербурга отметили, что фигуранты были частично оправданы и по некоторым эпизодам была изменена квалификация.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что неизвестный выстрелил в водителя на КАД.

Фото: Piter.TV