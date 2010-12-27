Неизвестный выстрелил в водителя на КАД

Во вторник, 29 октября, злоумышленник выстрелил в авто мужчины на внешней стороне КАД, машина получила повреждение. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.
На следующий день после инцидента пострадавший 1982-го года рождения обратился в полицию Красногвардейского района. Гражданин рассказал о том, что во время движения ко КАД в сторону Шафировской развязки в его машину выстрелил неизвестный из "Фольксвагена".
Сотрудники полиции проводят проверку, правоохранители приняли меры к розыску и задержанию злоумышленника.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге поезд насмерть сбил пенсионерку на станции "Горская".
Фото: pixabay.com
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