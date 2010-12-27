  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Неизвестный выстрелил в водителя на КАД
Сегодня, 18:54
31
nadezhda_sib

Неизвестный выстрелил в водителя на КАД

0 0

По всей видимости, пуля не прошла мимо.

Во вторник, 29 октября, злоумышленник выстрелил в авто мужчины на внешней стороне КАД, машина получила повреждение. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

На следующий день после инцидента пострадавший 1982-го года рождения обратился в полицию Красногвардейского района. Гражданин рассказал о том, что во время движения ко КАД в сторону Шафировской развязки в его машину выстрелил неизвестный из "Фольксвагена". 

Сотрудники полиции проводят проверку, правоохранители приняли меры к розыску и задержанию злоумышленника. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге поезд насмерть сбил пенсионерку на станции "Горская". 

Фото: pixabay.com 

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии