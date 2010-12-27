В Петербурге поезд насмерть сбил пенсионерку на станции "Горская"

Она переходила по пешеходному переходу.

Утром 31 октября на железнодорожной станции "Горская" случилось несчастье: под колесами поезда погибла женщина. Об этом сообщает издание 78.ru со ссылкой на управление на транспорте МВД России по СЗФО.

Около 8.30 ехавший в Петербург из Белоострова поезд сбил 65-летнюю петербурженку. Женщина скончалась от полученных травм на месте. Отмечается, что пенсионерка переходила пути по пешеходному переходу.

В данный момент устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее мы рассказывали о проблемном поезде "Аллегро" из Хельсинки. Вчера он снова встал, потому что сбил лося.

Фото: piter.TV