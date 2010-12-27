В Петербурге поезд насмерть сбил пенсионерку на станции "Горская"

Утром 31 октября на железнодорожной станции "Горская" случилось несчастье: под колесами поезда погибла женщина. Об этом сообщает издание 78.ru со ссылкой на управление на транспорте МВД России по СЗФО.
Около 8.30 ехавший в Петербург из Белоострова поезд сбил 65-летнюю петербурженку. Женщина скончалась от полученных травм на месте. Отмечается, что пенсионерка переходила пути по пешеходному переходу.
В данный момент устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Ранее мы рассказывали о проблемном поезде "Аллегро" из Хельсинки. Вчера он снова встал, потому что сбил лося.
Фото: piter.TV
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