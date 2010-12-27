Поезд "Аллегро" из Хельсинки снова встал. На этот раз машинист сбил лося

Утром железнодорожное сообщение прервалось из-за линии электропередач.

В среду, 30 октября, из-за лося прервалось железнодорожное сообщение поезда "Аллегро" из Хельсинки. Об этом сообщают горожане в соцсетях.

"Опять встал на территории Финляндии. На сей раз сбили лося. Стоят, ждут указаний", — сказано в сообщении.

Отметим, что ранее железнодорожное сообщение прервалось из-за линии электропередач. По данным финского оператора "Аллегро" VR, на территории Финляндии встали два "Аллегро". Пассажиров поездов начали пересаживать на автобусы.

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Фото:pixabay